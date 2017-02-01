ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Cumhuriyet Başsavcılığı,Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Genel Sekreteri Av.Murat Aydeniz’in Şanlıurfa Ceza ve İnfaz Kurumu hakkında yaptığı iddiaları yalandı.

Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Genel Sekreteri Av.Murat Aydeniz,geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevindeki insanlık dramının görmezden gelindiğini belirterek, “Adalet Bakanından katlanılmaz koşullara acil çözüm bulmasını umuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

BULAŞICI HASTALIK YOKTUR

Cumhuriyet Başsavcılığı ise Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Genel Sekreteri Av.Murat Aydeniz’in Şanlıurfa Ceza ve İnfaz Kurumu hakkında yaptığı iddiaları yalandı.Savcılık’tan yapılan açıklamada, “Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlü ve tutuklular ile görevi başında personele aynı yemek verilmekte olup,yemeklerin kalite ve hijyen bakımından uygun çıkması için itina ve özel gösterilmekte olup,bugüne kadar yemekle ilgili her hangi bir şikayet alınmamıştır.Hükümlü ve tutuklulara haftanın 4 günü banyo yapmaları için sıcak su verilmekte,haftanın 5 günü diş hekimi kuruma gelerek muayene ve tedavi yapmaktadır.2016 yılı içersinde diş ünitesi yenilenmiş olup, diş çekimi,diş dolgusu kurum revirlerinde görevli hekim tarafından yapılmaktadır.Aile hekimi haftanın belirli günlerinde kuruma gelerek revirde muayene yapmakta,bir üst sağlık kurumuna sevki uygun görülenler sevk edilmekte, acil durumlarda 112 acil servisi günün 24 saatinde kuruma çağrılarak 112 görevlileri tarafından hastaneye sevk edilmektedir.Haberde adı geçen bulaşıcı hastalık olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.Kurumun temizliği için temizlik robotu alınmış,ve temizlik ekibi tarafından kurumun temizliği süreklilik esasına göre yapılmaktadır.Hava şartlarına göre kalorifer 24 saat açık tutulmakta,isteyen hükümlü tutuklulara yeteri kadar battaniye verilmektedir.Yangın sistemi,dolapları ve hortumları yenilenmiş olup,yeterince yangın söndürme ve seyyar su hortumu tedarik edilmiştir.2016 yılı içersinde 22 odanın mutfak tezgahı,39 odanın dolapları yenilenmiştir.İhtiyacı olan hükümlü ve tutuklulara temizlik malzemesi genel bütçe marifeti ile alınarak dağıtılmaktadır” denildi.

Savcılık, haberde adı geçen Avukat Murat Aydeniz’in Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda her hangi bir kurul veya heyet ile birlikte denetim ve inceleme amacıyla gelmediğini de açıkladı.