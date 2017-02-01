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Spor

Şanlıurfaspor’a ceza yolda

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) –  Şanlıurfaspor Kulübü, Eskişehirspor maçında yapılan kötü tezahüratlar nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklamada, şöyle denildi: “ŞANLIURFASPOR Kulübü’nün 30.01.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/1 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verildi”.

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