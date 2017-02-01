ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi,HDP Şanlıurfa milletvekilleri İbrahim Ayhan ve Dilek Öcalan’ın yargılandığı davalarda yakalama kararı çıkardı.Dilek Öcalan, kararın ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Türkiye’de hukuktan bahsedilecekse önce tüm topluma kaosu yaşatan siyasal iktidar hesap vermelidir! Bizim hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok” dedi.

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Mehmet Yılmaz’ın 23 Şubat 2016’da Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılan Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının “terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu” gerekçesiyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

5 yıla kadar hapis cezası

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının Milletvekili Ayhan hakkında ise sosyal paylaşım sitesindeki mesajıyla, terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösterecek ve övgü oluşturacak şekilde açıklamalar ve paylaşımlarla propagandalarından dolayı “terör örgütü propagandası” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talebiyle iddianeme hazırlamıştı.

Avukatları katıldı

Ayhan ve Dilek Öcalan’ın duruşmaları bugün Şanlıurfa Adliyesinde yapıldı. Duruşmaya, Ayhan ve Öcalan katılmazken avukatları hazır bulundu.Avukatların savunma yaptığı mahkemede, İbrahim Ayhan ve Dile Öcalan’ın adresinde bulunmadığı, çağrıldığı halde duruşmaya katılmadığı gerekçe gösterilerek “yakalama” kararı çıkarıldı.

Bizim hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok

Öcalan, geçtiğimiz günlerde basına verdiği demeçte söz konusu duruşmasına işaret ederek 1 Şubat’ta tutuklanacağını belirtmişti.Dilek Öcalan, kararın ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada ise, “Türkiye’de hukuktan bahsedilecekse önce tüm topluma kaosu yaşatan siyasal iktidar hesap vermelidir! Bizim hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok” dedi.