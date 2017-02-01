ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2016 yılı sonu itibarı ile Şanlıurfa nüfusu ise 1 milyon 940 bin 627’ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2016 tarihli verilerine göre Şanlıurfa’nın nüfusu bir milyon 940 bin 627 oldu. Şanlıurfa’nın nüfusunun 976 bin 938’ini erkekler, 963 bin 689’unu kadınlar oluşturdu. Şanlıurfa’nın yıllık nüfus artış hızı 2014-2015 yıllarında binde 25’ten, 2015-2016 yıllarında binde 25,2’ye yükseldi. Bir kilometrekareye düşen kişi sayısını ifade eden nüfus yoğunluğu ise Türkiye’de 104 kişi, Şanlıurfa’da 103 kişi olarak hesaplandı.

En büyük ilçe Eyyübiye oldu

Şanlıurfa’nın en büyük ilçesi 372 bin 134 ile Eyyübiye oldu. Eyyübiye’yi 369 bin 82 ile Haliliye, 250 bin 100 ile Siverek izledi. Diğer ilçe nüfusları ise şöyle: Akçakale 105 bin 132, Birecik 93 bin 668, Bozova 54 bin 641, Ceylanpınar 84 bin 727, Halfeti 38 bin 294, Hilvan 44 bin 562, Suruç 102 bin 356, Viranşehir 189 bin 174, Harran 83 bin 72, Karaköprü 153 bin 685.

Ülkenin en genç nüfusu Şanlıurfa’da

Türkiye İstatistik Kurumu ülke nüfusu ve analizini yayınladı.Yayınlanan verilerde ülkenin en genç nüfusu Şanlıurfa’nın oldu. Şanlıurfa’da yaş ortalaması 19,5 olarak hesaplandı.TÜİK verilerine 2016 yılında nüfus artış hızı binde 13,5 oldu. Bu rakam 2015 yılında binde 13,4 olarak hesaplanmıştı.Türkiye genelinde 2015 yılında hesaplanan yaş ortalaması 31 idi. Bu ortalama 2016 yılında yükseldi. Yapılan hesaplamalara göre Türkiye’nin yaş ortalaması 31,4’e yükseldi. Ortalama yaşın en yüksel olduğu ile 39,6 ile Sinop oldu. Sinop’u 39,1 ile Balıkesir, 38,8 ile Edirne takip ediyor.Ülkenin en genç nüfusa sahip olan şehri ise Şanlıurfa. Şanlıurfa’nın 2016 yılında yaş ortalaması 19,5 olarak hesaplandı. Şanlıurfa’yı takip eden iller ise 20,8 ile Siirt ve Ağrı oldu.

Şanlıurfa’da 90 yaş üstü sayısı açıklandı

Türkiye istatistik kurumu yaptığı araştırmalar sonucunda 90 yaş üstü sayılarını da açıkladı. Şanlıurfa’nın yaş ortalaması 19,5 olarak hesaplanırken 90 yaş üstü sayısı ise 2 bin 41 kişi olduğu öğrenildi.Şanlıurfa’da 90 yaşını gören vatandaşların sayısı 2 bin 41 olarak hesaplanırken, bu sayı içerisinde kadın, erkek sayısı arasındaki fark dikkat çekiyor. Erkek sayısı 383 olarak hesaplanırken kadın sayısı tam 4 katı olarak hesaplandı. Urfa’da yaşayan 90 yaş üstü 1658 kadın bulunuyor.

Urfa’nın 2023’teki Nüfusu ne kadar olacak ?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılında Türkiye’nin nüfusunu ne kadar olacağına yönelik öngörüleri açıkladı. Şanlıurfa’nın da 2023 yılındaki nüfusu 2 milyon 339 bin kişi olarak tahmin ediliyor.Türkiye İstatistik Kurumunun tahminlerine göre 2023 yılı Türkiye nüfusu 20023 yılında 4 milyon kişi daha artış göstereceği belirtildi. Türkiye’de nüfusu en fazla artacak şehir 1 milyon 455 bin 116 kişi artışla nüfusu en çok artan şehir olacak. Şanlıurfa’nın 2017 yılında 2 milyon 2 bin 483, 2020 yılında 2 milyon 164 bin 487, 2023 yılında ise 2 milyon 339 bin 322 sayıya ulaşması öngörülüyor.