ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – EskişehirSpor’u Koruma Derneği (ESKOD), kendilerini deplasmanda ağırlayan Şanlıurfaspor taraftarlarına teşekkür etti.

Pazartesi akşamı oynanan maçta Şanlıurfaspor evinde lider Eskişehirspor’u ağırladı. Karşılaşma 1-1 sonuçlanırken, maç sonunda iki takımın taraftarları dostluk mesajları verdi.EskişehirSpor’u Koruma Derneği (ESKOD),sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kendilerini deplasmanda ağırlayan Şanlıurfaspor taraftarlarına teşekkür etti.

Güler yüzlerini eksik etmediler

Açıklamada, “Şanlıurfaspor ile oynadığımız maç için gittiğimiz bu güzel deplasmanda uçaktan indiğimiz andan itibaren hoş geldiniz dileklerini,güler yüzlerini ağırlama isteklerini esirgemeyen bu güzel şehrin güzel insanlarına ve yine bize stadyumda her konuda yardımcı olan emniyet güçlerimize teşekkür eder saygı ve sevgilerimizi sunarız.

Kardeşliğin,yardımlaşmanın,hoşgörünün ve bir ve beraber olmanın yani ANADOLU’nun ne kadar önemli oldugunu yaşamak kadar keyiflisi yok.Teşekkürler Şanlıurfa.”