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Dodanlı’nın acı günü

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) –  Ruha Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Ömer Dodanlı’nın Annesi  Zeynep Dodanlı hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da uzun yıllardır gazetecilik yapan  Ruha Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Ömer Dodanlı’nın uzun süredir tedavi gören annesi Zeynep Dodanlı, bu sabah tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan  Hastanesi’nde yaşama gözlerini yumdu.Zeynep Dodanlı’nın cenazesi bugün ögle namazına mütakip kılınacak namazın ardından Şanlıurfa Bediüzzaman  Mezarlığına defnedilecek.Taziye,Haleplibahçe Mahallesi Soro İmam  taziye evinde olacaktır.

Ruha Ajans ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

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