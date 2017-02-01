ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Ruha Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Ömer Dodanlı’nın Annesi Zeynep Dodanlı hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’da uzun yıllardır gazetecilik yapan Ruha Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Ömer Dodanlı’nın uzun süredir tedavi gören annesi Zeynep Dodanlı, bu sabah tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Hastanesi’nde yaşama gözlerini yumdu.Zeynep Dodanlı’nın cenazesi bugün ögle namazına mütakip kılınacak namazın ardından Şanlıurfa Bediüzzaman Mezarlığına defnedilecek.Taziye,Haleplibahçe Mahallesi Soro İmam taziye evinde olacaktır.
Ruha Ajans ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.