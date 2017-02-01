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Maliye’de kuyruk bitmek bilmiyor

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa Maliye binasında personel eksikliğinden dolayı yaşanan yoğunluk vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Şanlıurfa Maliye binasında sürekli olarak yaşanan kuyruk bitmek bitmiyor. Personel eksikliğinden dolayı yaşanan yoğunluk zaman zaman vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar personel eksikliğinin giderilip bu mağduriyetin önüne geçilmesini istiyor.

Haber Merkezimize konuşan vatandaşlar, “Şu anda bütün vatandaşların da mağdur olduğu bir durum var. Maliye’ye sürekli geldiğimizde kuyruğa girmek zorunda kalıyoruz. Bir işlem için 2 saat sıra bekliyoruz. Buna bir çare bulunması lazım. Yetkililere basın aracılığıyla sesleniyorum, lütfen bu kuyruğa bir çözüm bulun” ifadelerini kullandı.

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