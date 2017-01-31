ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’nın yaklaşık 50 bin nüfuslu Hilvan ilçesinde üniversite öğrencilerinin barınabileceği bir yurt bulunmuyor. Öğrenciler, barınma eksikliğinden dolayı eğitimlerini yarıda bırakıp üniversiteyi terk ediyor. Yerel yönetim ve ilgili kurumlar, sorunun çözülmesi için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’yle temasa geçeceği bildirildi.

Hilvan Belediye Başkanı Arslan Ali Bayık, ilçede eğitim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorunu çözülmesi için yetkilerden yardım istedi. Bayık, İl koordinasyon toplantısı’nda, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık’a sorunu ileterek çözüm bulunmasını istedi.

‘YURT İLE İLGİLİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI’

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık,”Hilvan Meslekokulu’nda yurt mekânımız yok. Eski kaymakamımız dönenim başkanla görüşmelerimiz sürüyordu. Kredi Yurtlar Kurumuyla görüşmelerimiz sürüyor. Öğrencilerin ihtiyacı olan yurt çalışmasıyla ilgili mercilere başvuracağız.” dedi. Güngör Azim Tuna, Hilvan ilçesinde yurt başlatılması noktasında gerekli insiyatifleri alacaklarının altını çizdi. Valilik kurumu olarak gereken desteği vereceklerini belirten Vali Tuna, öğrencilerin barınma sorununu bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti. Tuna,”İllaki her şeyin planlı ve programlı olmasını beklersek 3-5 yıla zor olur yurt durumu. 300 kişilik olmasa bile 100-150 kişilik bir yurt yapımına hemen başlanabilir. Fizibilite çalışmasına başlayalım, ondan sonra görüşelim.” diye konuştu.