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Şanlıurfa’da kar yağışı etkisini sürdürdü

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor. Maşuk,Karaköprü ve ilçelerde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkisini artırarak tipi şeklinde görüldü.

Şanlıurfa’da etkili olan yağmur, yüksek kara bıraktı.Kentte yağan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kara bıraktı. Kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ana arterlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmazken tuzlama yapılmayan ara sokaklarda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.Meteoroloji yetkilileri ise,  Şanlıurfa’da yağışın tüm gün boyunca aralıklarla süreceğini hava sıcaklığının gece 1 dereceye kadar düşeceği belirtti.

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