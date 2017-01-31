ŞANLIURFA-(RUHA AJANS)-Şanlıurfa’da etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşularından dolayı engelli ve hamile personele Çarşamba günü idari izin verildi.

Şanlıurfa Valiliği basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartları nedeniyle 01 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle Şanlıurfa il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılmalarına Valiliğimizce karar verilmiştir.” ifadesine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini arttırmasıyla kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli ve hamilelere bir gün idari izin verildiği belirtilirken, “Kar yağışı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi ilimiz genelinde kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personeller 01 Şubat’ta idari izinli sayılacaktır.”Denildi.