ŞANLIURFA(RUHA AJANS) – Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, 1-1 biten Eskişehirspor maçını değerlendirdi.Kılıç, “Çok güçlü bir takıma karşı sonradan gelip puan almanın önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, yaptığı açıklamada, ilk yarı itibariyle rakibin hangi pozisyonlarda açık verebileceğini hafta içerisinde çok iyi çalıştıklarını söyledi.

Kılıç, “Atağı çok seven bir takım. Oyun kurgusuna ve oyuncu kadrosuna baktığınız zaman buna müsait oyuncular var ama biz kaptığımız toplarda ani ve yön değiştirerek iyi hücumlar yaptık. İlk yarı gol tehlikeleri var. İkinci yarı hiç beklemediğimiz bir anda, rakibin girdiği bir pozisyon olmaksızın bir gol yedik. Bu bizi bir süre demoralize etti diyebilirim. Ondan sonraki süreçte TFF liginin en tempolu maçlarından biri oldu diyebilirim. Benim gördüğüm 25-30 dakikalık bölümde müthiş bir tempo vardı oyunda. Kaptığı toplarda Eskişehirspor gibi tecrübeli bir takımın ataklarını da gördük ama Şanlıurfaspor olarak oyuncularımı alınlarından öpüyorum. Hakikaten oyunu kurtarmak için, skoru lehimize çevirmek için insan üstü bir gayret sarf ettiler. Golü bulduk. Golden sonra kısa bir süre kalmasına rağmen ikinci golü bulmak için önemli gayret sarf ettiler. Çok güçlü bir takıma karşı sonradan gelip puan almanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çok sevinçli değilim ama oynanan oyun ve sonradan oyunu kurtarmak önemli diyebilirim” diye konuştu.

Çok centilmence bir mücadele oldu

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Mehmet Tezcan ise, “Buraya lider olarak geldik. Puan farkıyla lider olarak dönmek istiyorduk, maalesef başaramadık. Rakibimizin puan durumuyla oynadığı futbol arasında büyük bir fark var. Kesinlikle daha üstte olması gereken bir takım. Gerek taraftarıyla, gerek camiasıyla, gerek elindeki futbolcu kalitesiyle çok zor bir maç olacağını biliyorduk ama golü yakaladıktan sonra ikinci ve üçüncü golü de atabilirdik. Karşımızda özellikle son dakikaya kadar direnç gösteremeyen bir Şanlıurfaspor vardı fakat golü attıktan sonra onlar da galip gelebilirlerdi. Hocaların takdiridir, iki forvet oldular, üç forvet oldular. Biz de buna önlem almaya çalıştık. Çok centilmence bir mücadele oldu. Şanlıurfaspor’a önümüzdeki maçlarda, özellikle kupada başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.