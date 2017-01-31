ŞANLIURFA-(RUHA AJANS)-Gün boyu aralıksız yağan kar yağışı, Şanlıurfa’da adeta hayatı felç etti.

Şehrimizde kar yağışının önceden bilinmesine rağmen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av.Nihat Çiftçi’nin sosyal medya hesabı üzerinden büyükşehir belediyesi’nin kriz masası oluşturup, kar yağışı öncesi gerekli tedbirlerin alındığını paylaşması eleştirilere neden oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin kar yağışıyla birlikte tuzlama çalışmaları ve küreleme konusunda yetersiz olması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yoğun kar yağışının aralıksız yağması nedeniyle çoğu zaman bu tuzlama ve yol açma çalışmaları da yetersiz kaldı. Zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlar diğer sürücülere de zor anlar yaşattı, trafikte kazalar ve aksamalara neden oldu.Şanlıurfa’da Kara yolu trafiğinin yanısıra, uçak seferleri de kar yağışından etkilendi, tüm seferler iptal edildi.

KAR YAĞIŞI HASTALARI DA ETKİLEDİ

Şanlıurfa’da yoğun kar yağışı nedeniyle acil hastalar hastanelere ulaştırılamayınca vatandaşlar tuzlama ve küreleme çalışmaları yapmayan Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdiler.Vatandaşlardan Mahmut Duran Ruha Ajans’ı arayarak şunları kaydetti:”Benim acil hastaneye ulaştırmam gereken kaynanam araçta Çevik kuvvet otogar çevre yolunda aracımızda mahsur kaldık.Kaynanam acılar içinde hastaneye ulaşmayı bekliyor.Yollar buzlanma nedeniyle kapalı durumda birçok araç buzlanma nedeniyle birbirini girmiş durumda ne Ambulans gelebiliyor nede Büyükşehir Belediyesi buralarda çalışıyor.Aradığımız yetkililer telefonlara cevap vermiyor.Allah’tan her zaman Urfa’ya kar yağmıyor.Yoksa eve mahkum olacağız.Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede adeta sınıfta kaldı.”Dedi.