ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği, geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Osman Saraçoğlu’nun ölümünde her hangi bir ihmalin olmadığını açıkladı.

Şanlıurfa’da 51 yaşındaki Osman Saraçoğlu, yakınını ziyaret ettiği Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1’inci katta dengesini kaybederek merdiven boşluğundan zemine düştü. Başını yere çarpan Saraçoğlu, görevlilerin çabasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak acil serviste tedaviye alındı. Saraçoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Saraçoğlu’nun yakınları ölüm sonrası hastaneyi suçlarken, Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği,olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kamu Hastaneleri Birliği, Saraçoğlu’nun ölümünde her hangi bir ihmalin olmadığını açıkladı.

Vatandaşın hayatını tehlikeye sokacak bir asansör boşluğu mevcut değildir

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “29/01/2017 tarihinde saat 19:20 sularında Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine saat 20:51 randevu kayıtlı olarak MR çektirmek için gelen Merhum Osman SARAÇOĞLU’nun merdiven boşluğundan dengesini kaybederek düştüğünü yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğinin bilgisinin alınması üzerine yapılan incelemede;Merhum Osman SARAÇOĞLU’nun o saat itibariyle güvenlik amacı ile kapalı olan poliklinik katından MR bölümünün bulunduğu birime geçişi merdiven boşluğundan atlayarak gerçekleştirmeye çalıştığını ve dengesi kaybederek zemine düştüğü tespit edilmiştir.Ancak bu olay bazı medya kuruluşları tarafından gerçeğe aykırı kamuoyunu aldatmaya yönelik haberle yapılmıştır. Bu haberler basın ve ifade özgürlüğünü aşıcı, kurumumuzu karalama ve yıpratma niteliğindedir. Olayda hastane veya yönetiminin herhangi bir ihmali söz konusu değildir. Zira olay medya da bahsi edildiği gibi olmayıp, gerçekleşen elim olay asansörün bulunduğu kısımda olmayıp yaklaşık 50 metre ilerisindeki blok merdivenlerinin boşluğunda meydana gelmiştir. Olayın gerçekleşmesine müteakip kolluk kuvvetlerine gerekli bilgiler verilmiştir. Buna ilişkin gerekli tutanak ve işlemler hem kolluk görevlilerince hem hastane yönetimince yapılmıştır.Nitekim kurumumuzda iş güvenliği ve sağlığını, vatandaşın can güvenliğini tehlikeye sokacak bir asansör boşluğu mevcut değildir. Tüm denetimler usule ve mevzuata uygun yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Kaldı ki kurumumuz hakkında gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yönlendirmeye ilişkin yapılan haberler için gerekli yasal başvurular yapılmıştır.Yaşanan elim hadise nedeniyle hastane yönetimi ve Urfalı hemşerilerimiz adına üzüntülerimizi dile getirir Merhum Osman SARAÇOĞLU’na Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve metanet dileriz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”