ŞANLIURFA-(RUHA AJANS)-Kar yağışı öncesinden “karla mücadele için gerekli tedbirleri aldık” diyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede sınıfta kaldı.

Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı kar yağışı nedeniyle “karla mücadele için gerekli tedbirleri aldık” diyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda buzlanma nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybeden ve iki ayrı kazada otuz’a yakın aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otuz’un üzerinde yaralının olduğu zincirleme trafik kazasında sürücüler ve vatandaşlar,Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kar yağışında sınıfta kaldığını söylediler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, her ne kadar “kar yağışıyla birlikte teyakkuza geçtik ve kriz masası oluşturduk” bilgisini sosyal medyada paylaşsada kaza görüntüleri ve kar nedeniyle kapanan yolların hiçte öyle olmadığını gösterdi.Büyükşehir Belediyesi kar yağışı nedeniyle adeta sınıfta kaldı.