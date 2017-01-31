ŞANLIURFA-(RUHA AJANS)-Şanlıurfa’da yağan kar nedeniyle sorumluluğunu yapmayan Büyükşehir Belediyesine vatandaşlardan sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

Yoğun kar nedeniyle Şanlıurfa ve ilçelerinde gerekli tuzlama ve yol açma çalışmalarını yapmayan ödüllü Büyükşehir Belediyesine sosyal medyadan eleştiri yağmuru. Özellikle Şanlıurfa’da karla mücadelede olumsuz çalışmalarından ötürü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibini vatandaşlar sosyal medyadan bombaladı.

Vatandaşlar, sosyal medya hesaplarında,”Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede sınıfta kaldı” haberinin altına eleştirini mesajlarını paylaştı.

BELEDİYE BAŞKANLARI ÇALIŞMAKTAN ZAMANLARI OLMADI

Paylaşılan mesajlarda özellikle şu ifadeler dikkat çekti:

-Nusret Demir” Merhaba belediye başkanları maşallah çok çalışmaktan zamanları olmadı”

-Müslüm Çap:”Şimdi Adama sormazlar mı, kar yağışı sonrası, en iyi Belediye Başkanı sıralamasında kaçıncısın ız diye !!!

-Serhat Demir, ”Şov dan başka yaptıkları bir şey yok.”

İCRAATA GELİNCE “SIFIR”

-Ahmet Demir,’Şanlıurfa’ya 2 cm.kar yağdı.Büyükşehir şaşırdı,bunların hepsinin hizmetleri sosyal medyada reklamdan öte gitmiyor.İcraata gelince sıfır.Asli vazifelerine bırakmış ulusal kanalları dolaşarak reklam yapıyorlar.” paylaşımında bulundu.