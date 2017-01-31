ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa Büyükşehir, Haliliye ve Eyyübiye Belediyesi Şanlıurfalı gazelhan, ’Kazancı Bedih’ ismiyle ünlenen Bedih Yoluk’u ölüm yıldönümünde unuttu.Bu durum kamuoyunda büyük tepki çekti.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek 13 yıl önce hayatını kaybeden Şanlıurfalı gazelhan, ’Kazancı Bedih’ ismiyle ünlenen Bedih Yoluk, ölüm yıldönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği programla anıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen,Büyükşehir Belediyesi olarak halk kültürünün ne demek olduğunu bilerek çalışmaya gayret etiklerini belirterek, “Bu yıl ‘Yerlilik asalettir’ dedik ve kendi kültürümüze daha fazla sahip çıkmaya çalışıyoruz.” dedi.Kazancı Bedih’in hayatından önemli bölümlerin aktarıldığı programa merhum kazancı Bedih’in oğlu Ahmet Naci Yoluk’un yanı sıra Selahattin Alpay, Bedri Ayseli, Ender Balkır, Bekir Çiçek, Adile Kurt Karatepe ve Münevver Özdemir gibi birçok ünlü sanatçı katıldı.

TEPKİ ÇEKTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi düzenlediği etkinlikle ünlü gazelhanı anarken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerin, Şanlıurfalı gazelhan, ’Kazancı Bedih’ ismiyle ünlenen Bedih Yoluk’u ölüm yıldönümünde her hangi bir etkinlik yapmaması kamuoyunda büyük tepki çekti.

ÜZÜNTÜ VERİCİDİR

Konuyla ilgili Ruha Ajans’a konuşan vatandaşlar, “ Belediyelerimizin Kazancı Bedih için en azından Urfa’da bir gece düzenleyebilirdi.Ancak böyle bir girişim olmadı. Çok büyük bir eksiklik.Biz kendi kültürümüze sahip çıkmazsak kim çıkacak?. Anadolu’nun yetiştirmiş olduğu ve son elli yıla damga vuran,Kazancı Bedih’in ölümünün yıl dönümünde unutulması gerçekten üzüntü vericidir” ifadelerini kullandı.

KAZANCI BEDİH KİMDİR?

Yüzlerce türküye kaynaklık yapan Kazancı Bedih lakaplı Bedih Yoluk, 1929 yılında doğduğu Şanlıurfa’da küçük yaştan itibaren Sıra Geceleri’nde müzikle tanıştı. 14 yaşında evlendirildikten sonra ailesinin geçimini sağlamak için bir kazancı ustasının yanında işe başlayan Yoluk’a ‘Kazancı Bedih’ denilmeye başlandı. Birçok eserde imzası bulunan Kazancı Bedih, 70 yaşından sonra çıkardığı ‘Yaşayan Tarih’ albümü ile de sevenlerin gönlünde yer edindi. Sıra Geceleri’nin piri olarak bilinen ünlü gazelhan Kazancı Bedih, 18 Ocak 2004’te eşi Fatma ile birlikte yaşadıkları evdeki sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.