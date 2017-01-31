ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfaspor eski yıldızı golcü Emanuel Banahene ile 1,5 yıllı sözleşme imzaladı.

1.Lig’de mücadele eden ve uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren Şanlıurfaspor, eski yıldızını kadrosuna kattı. 2013/2014 sezonunda Şanlıurfaspor forması giyen Emmanuel Banahane ile görüşmeler yapan yöneticiler, Ganalı oyuncu büyük ölçüde anlaşma sağladı. Önceki gün kentte gelen Banahane, Şanlıurfa Metrolife Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

RİZE MAÇINDA SAHADA OLACAK

Sağlık raporu sonucu iyi çıkınca golcü oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.Takımla birlikte antrenmanlara katılan Banahene, Rizespor maçında Teknik Direktör Kemal Kılıç’ın görev vermesi durumunda forma giyebilecek.Sarı Yeşilli forma ile 2013/2014 sezonunda 23 maça çıkan Banahane 9 gol kaydetmişti.

Bu sezon Şanlıurfaspor forması altında 21 resmi maça çıkan Batuhan, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.