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2023’teki nüfusumuz 2 milyon 339 bin kişi olacak

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılında Türkiye’nin nüfusunu ne kadar olacağına yönelik öngörüleri açıkladı. Şanlıurfa’nın da 2023 yılındaki nüfusu 2 milyon 339 bin kişi olarak tahmin ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun tahminlerine göre 2023 yılı Türkiye nüfusu 20023 yılında 4 milyon kişi daha artış göstereceği belirtildi. Türkiye’de nüfusu en fazla artacak şehir 1 milyon 455 bin 116 kişi artışla nüfusu en çok artan şehir olacak. Şanlıurfa’nın 2017 yılında 2 milyon 2 bin 483, 2020 yılında 2 milyon 164 bin 487, 2023 yılında ise 2 milyon 339 bin 322 sayıya ulaşması öngörülüyor.

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