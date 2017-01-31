ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi bu gece yarısı sona erecek. Kadrosuna son olarak Banahene’yi katan Şanlıurfaspor, golcü oyuncunun lisansını bu akşama kadar yetiştirmeye çalışacak.

FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla Salı gece yarısına kadar sözleşme imzalayabilecek. 1.Lig temsilcimiz Şanlıurfaspor, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor’dan kiralık Iyayı Atıemwen, Balıkesirspor’dan Daudet Ndongala ve Hollanda’nın Heereeven takımında Caner Cavlun, Osmanlıspor forması giyen Bakary Soro’yu kadrosuna kattı.Son olarak kadrosuna son olarak Banahene’yi katan Şanlıurfaspor, golcü oyuncunun lisansını bu akşama kadar yetiştirmeye çalışacak.

Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi 10 Haziran’da başlayıp, 31 Ağustos 2016’da tamamlanmıştı.