ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da zaman zaman bir çok kişinin ölümüne neden olan ateşli silahlar, sosyal medya sayfalarında rahatlıkla satılıyor. 1500 liradan başlayıp 8 bin liraya kadar çıkan silahlar’a özellikle genç kesimler rağbet gösteriyor.

Umut Vakfı verilerine göre Türkiye’de yüzde 85’i ruhsatsız en az 20 milyon dolayında bireysel silah var…Bireysel silahlanmaya karşı mücadele amacıyla faaliyet gösteren Umut Vakfı verilerine göre 10 yılda silahlanma 10 kat arttı ve silahların büyük çoğunluğu ruhsatsız.Türkiye’de yüzde 85’i ruhsatsız en az 20 milyon dolayında bireysel silah bulunduğunu belirten vakfın verilerine göre 20 milyon silahın 2.5 milyonu ruhsatlı, 17 milyonu da ruhsatsız.Nüfusa göre her 4 kişiden 1’ine silah düştüğünü gösteren verilerde Türkiye’nin dünya çapında silaha sahip olma oranları göz önüne alındığında 27. sırada yer aldığı belirtildi.

VİDEOLAR ÇEKİP SİLAHLARI DENİYOR

Önemli bir bölümü güvenlik ve korunma gereksinimini karşılamak en hafifinden kendini güvende hissetmek amacının yanı sıra silahlanma, terörün şiddetlenmesi ve avlanmaya ilişkin düzenlemelerin de etkisiyle Türkiye’de sivil silahlanma önemli bir artış gösteriyor.Zaman zaman bir çok kişinin ölümüne neden olan ateşli silahlar, sosyal medya sayfalarında rahatlıkla satılıyor. Gençlerin silaha merakını fırsat bilen silah tüccarları bu sistem sayesinde yılda binlerce gence internet üzerinde kaçak silah satıyor. İnternette ve sosyal medyada açılan sayfalarda silah satışı her geçen gün artıyor. 1500 liradan başlayıp 8 bin liraya kadar çıkan silahlar’a özellikle genç kesimler rağbet gösteriyor.Satıcılar özendirmek videolar çekip silahları deniyor.

RUHSATLI SİLAH BİLE VAR

Şanlıurfa’da Facebook’ta bir sayfa’da yer alan ilanda ise Hasan B. isimli vatandaş ihtiyaçtan dolayı ikinci el silahını satılığa çıkardı.2 bin TL fiyat biçen Hasan B., ilanda şu ifadeleri kullandı: “İkinci el ruhsatlı 7.65 map silah ihtiyaçtan dolayı satılıktır. Silahın fiyatı 2000tl. Evrak masrafı 1200 TL. telefon numaram 0545780 () ()”

Bir başka ilanda ise Ali K. İsimli vatandaş, Simit verson markalı ruhsatlı silahını satışa çıkardı.Ali K., silahına 8750 TL fiyat biçti.