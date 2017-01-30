ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – 1.Lig’de haftanın kapanış maçında bu akşam sahasında lider Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek olan Şanlıurfaspor, lideri evine eli boş göndermek istiyor.

1.Lig’de mücadele eden temsilcimiz Şanlıurfaspor, bu akşam kritik bir maça çıkıyor.Güneydoğu temsilcisi, haftanın kapanış maçında evinde Lider Eskişehirspor’u ağırlayacak.Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetimindeki sarı-yeşilli takım kritik maçın hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye geçti.

KAPANIŞ 3 PUANLA OLSUN

Haftanın kapanış maçında kayıp istemeyen Şanlıurfaspor, ligin ilk yarısında deplasmanda Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Ceylanlar, 1-0 geri düşmesine rağmen 90.dakikada Batuhan Artaslan’ın golüyle 1 puanı kapmıştı.

HESAPLAR GALİBİYET ÜZERİNE

Bugün 18.30’da Özgüç Türkalp’ın yöneteceği maçta hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Şanlıurfaspor‘da sakatlıktan dolayı bir süreden beri takımdaki yerini alamayan Marc iyileşti. Gaziantepspor maçında adalesinden sakatlanan Mertcan ile antrenmanda sakatlanan Bakary Soro ise bu akşamki maçta görev alamayacak.

YENİ TRANSFERLER GÖREV BEKLİYOR

Şanlıurfaspor’da devre arası transfer edilen futbolcuların lisansları çıktı.Sarı Yeşilli ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Çaykur Rizespor’dan kiralık Iyayı Atıemwen, Balıkesirspor’dan Daudet Ndongala ve Hollanda’nın Heereeven takımında Caner Cavlun en son Osmanlıspor forması giyen Bakary Soro’nun lisans işlemleri tamamlandı.Yeni transferler Teknik Direktör Kemal Kılıç’tan bu akşam görev bekliyor.

Şanlıurfaspor Muhtemel 11: Sinan, Cemil, Berkaycan, Caner,İzzet, Batuhan,Kaan,Oktay,Hüseyin Kala, Daudet Ndongala Batuhan Karadeniz.