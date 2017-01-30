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 Oklu kirpiler Atatürk Barajı’nda ortaya çıktı

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) -Orman ve Su İşleri Bakanlığı  Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün  Atatürk Barajı  Gölünde bulunan tünellerde yaptığı çalışmalar sırasında nesli tehlike altında bulunan Oklu Kirpiler’e rastlandı.

Geçtiğimiz günlerde Atatürk Barajı’nda bulunan tünellerde DSİ ekiplerinin çalışmalarını yürüttüğü esnada kirpiler görüldü. DSİ ekiplerinin DKMP görevlilerine Oklu Kirpiler gördüklerini bildirmeleri ile Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli ekipler Atatürk Barajı’nda çalışmaların yürütüldüğü tünellere gittiler.

5 Bireylik oklu kirpi popülasyonuna ulaşıldı

DSİ ve DKMP görevlilerinin ortaklaşa yaptığı görüşmeler sonucu kirpilerin zarar görmemesi için burada yürütülen çalışmalara ara verildi. Üç gün süren arama çalışmaları sonucu tünellerde görüldüğü iddia edilen 5 bireylik Oklu Kirpi popülasyonuna ulaşıldı. Orman ve Su İşleri Bakanı  Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise konu ile alakalı yaptığı  açıklamada “Bu olayda da görüldüğü gibi Bakanlığımıza bağlı iki genel müdürlüğümüz uyum içerisinde yaban hayatına sahip çıkmıştır. Ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunması bizim için her zaman öncelikli konulardandır” diye konuştu.

Kontrollerin ardından kirpiler ait oldukları yere bırakıldı

Atatürk Barajı’nda görülen Oklu Kirpilerin Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne nakledildiğini vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, burada veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan kirpilerin tabii hayat alanlarına bırakılmasında sakınca görülmemesi üzerine kirpilerin ait oldukları yere bırakılarak, koruma altına alındıklarını sözlerine ekledi.

 

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