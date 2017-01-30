ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Karaköprü Belediyespor Fidanspor’u 2-0 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini aldı ve zirveye bir adım daha yaklaştı.

Bölgesel Amatör Lig 2. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Karaköprü Belediyespor, deplasmanda Kahramanmaraş ekibi Fidanspor’u 2-0 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini aldı ve 35 puanla 2. sıraya yerleşti. Son haftalarda aldığı sonuçlarla ligde adeta fırtına estiren Karaköprü ekibi, son 9 maçından galip gelerek şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline geldi. Kahramanmaraş Batıpark Sahası’nda oynanan karşılaşmaya Karaköprü Belediyespor etkili başlarken, 23. dakikada ceza sahası içinde rakibin topa elle müdahale etmesinden sonra kazandığı penaltı atışını kaptan İbrahim Ülüm ile gole çevirdi. 40. dakikada ev sahibi Fidanspor’un kazandığı penaltı atışını ise kaleci Doğan Cankurtaran kalesinde devleşerek kurtardı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

PENALTIYI KAÇIRDI

İkinci yarıda yine etkili olan misafir takım Karaköprü Belediyespor oldu. Üst üste pozisyonlardan yararlanamayan kırmızı siyahlı ekip 85. dakikada Ferhat Uysal’ın golüyle skoru 2-0’a getirdi ve maçın sonucunu belirledi. Maçın son anlarında Karaköprü Belediyespor İbrahim Ülüm ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.Maç sonrası açıklama yapan Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Bedih Şahapoğlu, zorlu bir maçtan daha galibiyetle ayrıldıklarını kaydederek şunları söyledi: “Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Rakibin sertliğine rağmen güzel bir oyun oynadık ve maçı kazandık. Bundan sonrası bizim için daha önemli. Önümüzdeki maçta en büyük rakibimiz Adıyaman ile sahamızda oynayacağız, inşallah o karşılaşmayı kazanıp hak ettiğimiz liderlik koltuğuna oturacağız.”

LİDERİN 3 PUAN GERİSİNDE

Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Kudat ise, Kahramanmaraş Fidanspor’a karşı alınan galibiyetten dolayı futbolcuları ve teknik ekibi kutlarken, Ligi şampiyon olarak bitirmek için ellerinden gelen tüm gayreti sarf edeceklerini söyledi.Kahramanmaraş dönüşü Karaköprü Belediyespor’u bir grup taraftar tezahürat ve meşalelerle karşılarken, teknik ekip ve futbolcular taraftarlarla galibiyeti kutladı. Karaköprü Belediyespor bu sonuçla puanını 35’e çıkararak liderin 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.