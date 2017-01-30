ŞANLIURFA(RUHA AJANS) – PTT 1. Ligde mücadele eden temsilcimiz Şanlıurfaspor, evinde lider Eskişehirspor’a 1-1 berabere kaldı. 13. Sırada yer alan Ceylanlar puanını 22’ye çıkarırken lider Eskişehirspor’da puanı 35’e çıkardı.

Ceylanlar, GAP Arena Stadyumu’nda lider Eskişehirspor’u ağırladı. Urfaspor, 3 maçlık galibiyet serisini devam ettiremedi. Maçın ilk çeyreğinde Urfaspor, maçtaki ağırlığını hissettirdi. 35 dakikada Şanlıurfaspor, rakip Eskişehirspor kalesinde gole arayışlarını sürdürdü. Maçta başka etkili bir pozisyon çıkmayınca ilk yarı 0-0’lık sonuçla sonuçlandı. İkinci yarıda 50. Dakikada Şanlıurfaspor defansının hatası nedeniyle Eskişehirspor’dan Hasan Hüseyin Acar, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. Eskişehirspor, takımını öne geçirdi. İkinci yarıda Eskişehirspor, ağırlığını daha da hissettiriyor. Maçın 85. Dakikasında Batuhan Karadeniz’in geliştirdiği atakla topu ağlarla buluşturdu. Maçta başka bir gol olmayınca 2 takım 1’er 1 er puana razı oldu.