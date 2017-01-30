ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte belediyeler sorumluluklarını yerine getirmedikleri gibi topu birbirlerine atarak vatandaşları adeta mağdur ediyor. Bu sıkıntılardan biri ise Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi eski Sanayi esnafı yaşıyor. Mahalle sakinleri ve esnaf “Mahallenin sorunlarını ileteceğiz muhatap bulamıyoruz” dedi.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesinde yollar köstebek yuvasına döndü. Büyükşehir Belediyesi yollarının yapımı için topu Haliliye Belediyesine atarken, vatandaşlar aylardır mağdur olduklarını dile getirdi.Şanlıurfa’da Bamyasuyu Mahallesi yolu henüz yeni asfaltlanmasına rağmen köstebek yuvasına döndü. Yağan yağmurlarla çukurların oluşması ise yolu kullanan vatandaşları canından bezdirdi.Durumdan bir hayli şikayetçi olan vatandaşlar ve esnaf, yolda yürümekte zorluk çekiyor.

Sorumlu Haliliye Belediyesi

Sürücüler ise bir çok noktada çukurların oluştuğu yolun en kısa zamanda onarılmasını istedi.Yolların Haliliye Belediyesinin sorumluluğunda olduğunu söyleyen vatandaşlar, belediyenin mahalledeki yolları yapmak konusunda gerekli gayreti göstermediğini iddia ederek aylardır çamurlu ve bozuk yolda yürümek ve araç kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Hizmet istiyoruz

Kaldırımdan yürümekte zorluk çektiklerini belirten vatandaşlardan Ali Karahan, “Yoldan bir araba geçerken saklanacak yer arıyoruz. Kaçtın kaçtın, kaçamadın üstün başın çamur. Zaten sürücülerimiz çok duyarsız. Bide yollar çamur ve su birikintisi olunca tam oluyor. Biz vatandaşız, hizmet bekleriz. Nasıl oy istemeye kapımıza geliyorlarsa hizmet içinde gelecekler. Bizim için şu parti şu belediyeninmiş, yok o sokağa o belediye bakıyormuş. Bunlar hep hikâye, biz hizmet bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.