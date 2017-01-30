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Birecik’te feci kaza

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)-  Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre , kaza Birecik tünel girişinde meydana geldi.Buzlanmadan dolayı kaynaklandığı ifade edilen zincirleme kazasında bir taksi, bir minibüs ve bir motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybederken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri çağrıldı.Ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp’a götürüldü.Araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışı tekrar kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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